Brescia, Ivanovic: "Virtus? Più dura della sfida a Milano"

Ospite di "Basket Time", trasmissione andata in onda ieri sera su TeleTutto, Nikola Ivanovic ha presentato la sfida della sua Germani Brescia alla Virtus Bologna (domenica 1 dicembre, ore 18.15): "È una squadra fisica. Sanno difendere molto bene. Soprattutto i playmaker Pajola e Hackett hanno grandi doti nella metà campo senza palla. Noi, si sa, siamo in un ottimo momento. Abbiamo vinto quasi tutte le partite disputate in trasferta. Ma questa gara ha un coefficiente di difficoltà massimo. La vedo più dura di quella che abbiamo perso di soli tre punti contro l'Olimpia Milano".