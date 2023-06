Italbasket, sfuma il sogno Banchero: giocherà i Mondiali con il Team Usa

BASKET

Secondo 'The Athletic', la stella degli Orlando Magic, di origini e passaporto italiano, ha deciso: non giocherà in azzurro

© Nike 1 di 5 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM Niente Italbasket per Paolo Banchero. Secondo quanto riportato da 'The Athletic', la stella degli Orlando Magic, di origini e passaporto italiano, giocherà con il Team Usa i Mondiali di basket in programma dal 25 agosto al 10 settembre tra Filippine, Giappone e Indonesia. Sfuma dunque il sogno del ct azzurro Gianmarco Pozzecco di poter contare sullo statunitense, rookie dell'anno 2023 in Nba. "È un giocatore che stiamo seguendo per il Mondiale e per il futuro di Team USA - aveva detto recentemente Grant Hill, presidente di USA Basketball - Sappiamo che ha diverse opzioni ma siamo ottimisti. Lo vogliamo in nazionale nei prossimi anni, magari già dal Mondiale".

"Banchero dobbiamo vederlo come un'opportunità - aveva detto Pozzecco qualche mese fa - Lui ha dato una disponibilità di massima, ma è in mezzo tra noi e l'America ed è una scelta che spetta a lui. La rispetteremo in qualsiasi caso".