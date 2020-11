Italbasket, qualificazioni Euro 2022: i convocati di Sacchetti per il raduno azzurro

Il ct dell'Italbasket Meo Sacchetti ha diramato le convocazioni per gli atleti che dovranno ritrovarsi a Roma il prossimo lunedi' 23 novembre. Una selezione inusualmente tardiva, dovuta all'incertezza causata dalla pandemia da Covid-19 che imperversa nel nostro Paese e non solo. Solo 12 dei 16 atleti selezionati partiranno per la 'bolla' di Tallinn mercoledi' 25 novembre. In Estonia, gli Azzurri affronteranno la Macedonia del Nord (28 novembre, ore 15 in Italia) e la Russia (30 novembre, ore 15 in Italia). L'Italia, già qualificata di diritto come Paese ospitante, riparte dalla splendida doppietta di febbraio, quando a Napoli e Tallinn ebbe la meglio rispettivamente sui russi 83-64 e sugli estoni 81-87. Azzurri primi in graduatoria con 4 punti ma di fatto fuori classifica. Gare decisive invece per le altre tre squadre, a caccia di due posti su tre per accedere all'Europeo del 2022 (uno dei quattro gironi della prima fase si giocherà al Forum di Milano).

