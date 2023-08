Italbasket, Pozzecco: "Dite che sono pazzo ma non toccate i miei giocatori"

ITALBASKET

Il coach azzurro dopo la vittoria sulle Filippine: "Vittoria per Petrucci, che mi ha trattato come un figlio. E non toccate il mio staff"

Filippine-Italia, le foto del match











































1 di 23 © Getty Images SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM © Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images

© Getty Images 1 di 23 © 0 SLIDESHOW INGRANDISCI ZOOM "Datemi addosso, dite che perdo le partite, che sono pazzo ma lasciate stare i miei giocatori". Gianmarco Pozzecco ha tanti sassolini da togliersi dalle scarpe dopo la vittoria dell'Italbasket sulle Filippine nella terza uscita al Mondiale di basket che vale il passaggio alla seconda fase della rassegna iridata. "Non toccate il mio staff: se non ci fosse stato mi sarei buttato giù dal 37° piano, uno di loro mi viveva vicino perché mi controllava che non facessi cazzate. Io sono così e non cambierò mai - ha proseguito il coach azzurro - Non toccate il mio presidente federale, che ha detto la cosa giusta e che in questi giorni mi ha trattato come un figlio, ha visto la sofferenza di un uomo. Gli dedico questa vittoria. I miei ragazzi sono clamorosi: era un girone complicato e siamo nel preolimpico, hanno vinto 11 gare su 12. Abbiamo alzato l'asticella".

Vedi anche Basket Basket, Mondiali: l'Italia batte le Filippine e vola alla seconda fase

"Io adoro i miei giocatori - ha aggiunto Pozzecco - ma ogni tanto sbaglio con loro. Tonut ha fatto una partita clamorosa e mi sono arrabbiato con lui, devo chiedergli scusa".

MELLI: "PASSIAMO DA CAMPIONI A SQUADRACCIA CON TROPPA FACILITA'"

"Oggi abbiamo giocato bene di squadra, siamo stati sopra anche di 20 punti. Poi loro poi hanno un po' recuperato ma siamo riusciti a gestirli. Siamo entrati determinati, tesi al punto giusto con l'idea di lavorare sempre insieme e il risultato è arrivato". Così Nicolò Melli dopo la vittoria dell'Italia sulle Filippine ai Mondiali di basket. "Il gruppo squadra è unito, il clima è ottimo e dobbiamo continuare così. Con la Repubblica Dominicana ci siamo un po' disuniti come non ci era mai capitato - ha aggiunto - oggi invece abbiamo giocato sempre di squadra. Però con troppa facilità passiamo da campioni a squadraccia. Ci vorrebbe un po' di equilibrio nei giudizi", ha concluso.

TONUT: "BRAVI DALL'INIZIO, VOLEVAMO RIFARCI"

"Sarà importante alla prossima non sottovalutare nessuno. L'approccio mentale oggi era difficile. C'è da fare meglio per la seconda fase. Dobbiamo migliorare in termini di costanza ma siamo stati bravi fin dall'inizio, e oggi volevamo rifarci". Così Stefano Tonut dopo la vittoria sulle Filippine che ha permesso agli azzurri di accedere alla seconda fase dei Mondiali. "Non dobbiamo guardare indietro ma avanti. Secondo me possiamo toglierci delle soddisfazioni. Abbiamo dimostrato di poter vincere e perdere con chiunque. Dobbiamo andare avanti con tranquillità", ha aggiunto Alessandro Pajola.