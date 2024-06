Italbasket, ecco i convocati di Pozzecco: c'è Danilo Gallinari

NAZIONALE

A meno di un mese dall’inizio del Pre Olimpico in Portorico, il ct ha stilato una lista di 30 giocatori: confermato l'atteso ritorno del Gallo

© IPA Danilo Gallinari sì, Darius Thompson (per ora) no. E tanti giovani di grande talento (Dame Sarr, Leonardo Marangon e Francesco Ferrari, per fare tre nomi). Gianmarco Pozzecco ha chiamato 30 giocatori per l'inizio dell'avventura estiva che potrebbe portare la nostra Nazionale ai Giochi di Parigi.

Da questa lista, il CT sceglierà giovedì 6 giugno i 18 Azzurri che si ritroveranno a Trento dal 9 al 13 giugno. Cinque giorni di allenamenti che avranno un duplice scopo: cominciare a lavorare sul gruppo che volerà a San Juan prima di inserire i giocatori di Milano e Bologna, coinvolgendo allo stesso tempo alcuni dei giovani più interessanti del panorama italiano. Una scelta strategica ben precisa che mira a ottimizzare il più possibile i tempi che separano l’Italbasket dall’esordio al Pre Olimpico dando continuità al progetto “Green Team” varato lo scorso anno con le due partite in Spagna della squadra guidata da coach Edoardo Casalone.

Dal 14 al 21 giugno poi, avrà luogo a Folgaria il Training Camp 2024. Gli Azzurri torneranno dunque sull’Alpe Cimbra per l’ormai tradizionale periodo di preparazione.

Due le amichevoli in programma prima del trasferimento nei Caraibi: domenica 23 giugno alla “Il T Quotidiano” Arena di Trento contro la Georgia (ore 19.00) e martedì 25 giugno al WiZink Center di Madrid contro la Spagna di coach Sergio Scariolo (ore 20.00). Il 26 giugno il volo per Miami, dove gli Azzurri sosterranno due giorni di allenamento prima di trasferirsi definitivamente a San Juan, Capitale del Portorico e sede del torneo Pre Olimpico. Dopo l’esordio contro il Bahrain (2 luglio) la sfida ai padroni di casa (4 luglio). In caso di passaggio del turno semifinale ed eventuale finale con le prime due classificate del girone che comprende Lituania, Messico e Costa d’Avorio.

Ecco l'elenco dei 30 convocati da Pozzecco.

Marco Spissu - Umana Reyer Venezia

Nico Mannion - Openjobmetis Varese

Awudu Abass - Virtus Segafredo Bologna

Stefano Tonut - EA7 Emporio Armani Milano

Danilo Gallinari - Milwaukee Bucks

Nicolò Melli - EA7 Emporio Armani Milano

Diego Flaccadori - EA7 Emporio Armani Milano

Francesco Ferrari - Crt Group College Basketball Borgomanero

Leonardo Marangon - UEB Gesteco Cividale

Giampaolo Ricci - EA7 Emporio Armani Milano

Amedeo Tessitori - Umana Reyer Venezia

Federico Miaschi - Gruppo Mascio Treviglio

Saliou Niang - Dolomiti Energia Trentino

Grant Basile - Agribertocchi Orzinuovi

Giordano Bortolani - EA7 Emporio Armani Milano

Leonardo Faggian - Nutribullet Treviso

Davide Casarin - Umana Reyer Venezia

Guglielmo Caruso - EA7 Emporio Armani Milano

Michele Vitali - Unahotels Reggiana

Achille Polonara - Virtus Segafredo Bologna

Leonardo Toté - Carpegna Prosciutto Pesaro

Momo Diouf - Rio Breogan

Federico Poser - Reale Mutua Torino

Luca Severini - Bertram Derthona Tortona

Sasha Grant - Unahotels Reggio Emilia

Mattia Palumbo - Benedetto XIV Cento

Tomas Woldetensae - Openjobmetis Varese

Alessandro Pajola - Virtus Segafredo Bologna

Dame Sarr - Barcelona

John Petrucelli - Germani Brescia