Brescia, parla Ferrero: "Scudetto? Milano e Bologna favorite, ma..."

Intervistato da Alberto Banzola su “Bresciaoggi”, Giancarlo Ferrero ha parlato della sua sfida da ex contro Trieste negli imminenti LBA Playoff Unipol 2025, facendo anche dei paragoni con la sua passata stagione con i giuliani valsa la promozione in Serie A: “La vita a volte regala delle sorprese fantastiche: ripenso alle parole di domenica di coach Poeta e aggiungo che era impensabile realizzare tutto questo, almeno sulla carta, e parlo ovviamente per me. La stagione di Brescia è stata veramente lineare: ricordo che solo una volta abbiamo inanellato due sconfitte di fila. Quella di Trieste è stata più difficile, piena di up & down. Ma sia a Brescia che a Trieste si è creato un gruppo bellissimo che ha permesso di lavorare con costanza. Lo scorso anno fece la differenza la solidità nelle difficoltà, qui a Brescia siamo sempre stati all'altezza della situazione, senza mai farci prendere la mano. Sotto questo aspetto penso che siamo avvantaggiati”.