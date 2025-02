Come confermato negli ultimi giorni, il roster di Italbasket per la finestra di qualificazioni a Eurobasket 2025 (Italia già matematicamente qualificata, da definire se col 1° o 2° posto nel gruppo in base alla sfida con la Turchia) è stato ridotto a 18 elementi. La rinuncia a Tommaso Baldasso e Davide Moretti è il primo passo per definire i 12 che giocheranno in Turchia (giovedì 20, ore 18.30 italiane) e contro l'Ungheria (domenica 23 a Reggio Calabria, ore 20.30).