Irving scosso: si rifiuta di giocare il derby di NY

"Show must go on": la Nba ha scelto di non fermare il campionato dopo la tragica scomparsa di Kobe Bryant. Troppo complicato per la Lega cancellare le partite in programma, ma Kyrie Irving ha deciso di non scendere in campo. Troppo scorso per poter giocare il derby di New York con i suoi Brooklyn Nets dopo la morte dell'amico fraterno. Una volta appresa la notizia il playmaker ha chiesto e ottenuto il permesso dalla sua dirigenza di lasciare il Madison Square Garden.