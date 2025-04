Zanelli scuote Scafati: "Abbiamo l'obbligo di provarci fino alla fine"

"Treviso la conosco bene, conosco bene il coach, so come gioca in transizione. Hanno una grande fisicità in tutti i reparti, è una squadra con grandissimo potenziale offensivo, soprattutto grande talento negli esterni. Per noi sarà importantissimo fermare i loro giocatori principali, gli scorer come Bowman e Olisevicius, servirà quindi una grande applicazione difensiva per non lasciarli correre in campo aperto".