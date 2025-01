L'AD Sardara chiama Sassari a raccolta: "Insieme per superare questo momento no"

"Come ho già detto in passato, ogni tanto bisogna calmarsi e provare a fidarsi di una squadra che ha sempre dimostrato tanto alla piazza e ai tifosi. Dobbiamo fidarci dei giocatori e delle persone che vivono il nostro ambiente: è un momento no e i momenti no creano persone forti. Ora chiediamo solo la fiducia che abbiamo sempre ripagato".