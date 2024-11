Eurobasket 25: Dimitrijevic segna 43 punti, ma spaventa Milano. Bene Shengelia e Bendzius

Vittoria mai in discussione per i padroni di casa trascinati da Papanikolau e Kalaitzakis (14 a testa). Per gli inglesi buona prova di Quinn Ellis che in 35 minuti ha segnato 13 punti: per l'esterno di Trento anche 5 rimbalzi e 4 assist. 9 punti a referto per Carl Wheatle (Venezia) in oltre 34 minuti, 2 per Dan Akin (Scafati) in 16 minuti. Non è sceso sul parquet Akwasi Yeboah (Trapani).