Incidente in moto, l'icona NBA Vlade Divac operato d'urgenza dopo la rottura dell'anca

Momenti di paura per l'ex stella NBA Vlade Divac. L'icona dei Sacramento Kings, con un passato di altissimo livello con la nazionale serba e con i Los Angeles Lakers, è stato vittima di un brutto incidente con la propria moto in Montenegro e a 57 anni è stato sottoposto a un intervento chirurgico d'emergenza per sistemare la rottura dell'anca dopo la caduta. Durante l'operazione gli è stata impiantata una protesi artificiale e ora per Divac si prospetta un lungo periodo di riabilitazione.