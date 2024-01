Il ritorno di Mirotic per tentare la clamorosa rimonta in Eurolega

L'ATTESA

Dopo quasi due mesi ai box per la tendinopatia il montenegrino ha completato il suo ciclo di terapie e tornerà ad allenarsi col gruppo. Le sue sensazioni saranno decisive per stabilire quando tornerà disponibile per Messina

© IPA L'ultima apparizione sul parquet di Nikola Mirotic è datata 30 novembre. Al Forum, nella sconfitta interna contro lo Zalgiris Kaunas, l'ex Barcellona era rimasto in campo per 29 minuti, segnando 14 punti. Gli ultimi con la canotta dell'Olimpia prima dello stop per il riacutizzarsi della tendinopatia che lo tormentò nel suo ultimo anno in Catalogna. Ora Mirotic è pronto a tornare. O almeno così si augura Messina.

6 settimane di cure e terapie. Così recitava il comunicato del club biancorosso di metà dicembre: calendario alla mano si ipotizzò il 2 febbraio (giorno della trasferta di Istanbul contro l'Efes) come data del suo possibile rientro. Affidato alle mani dello staff medico dell'Olimpia prima e degli assistenti di Ettore Messina per allenamenti individuali poi, Mirotic nelle ultime settimane ha dato buone risposte. Nelle immagini esclusive Sportmediaset, durante una seduta one to one della scorsa settimana con coach Mario Fioretti, Mirotic ha svolto un allenamento completo - seppur senza contatto coi compagni - senza avvertire fastidio e con un linguaggio del corpo che faceva ben sperare.

© IPA

In Spagna azzardano: Mirotic potrebbe addirittura giocare qualche minuto contro il "suo" Barcellona già venerdì al Forum. Molto difficile, quasi impossibile da quanto ci risulta. Se l'ala forte di passaporto spagnolo avvertisse buone sensazioni dopo i primi allenamenti coi compagni, potrebbe dare la sua disponibilità a Ettore Messina per l'impegno di campionato di domenica contro Sassari.

Il vero obiettivo, di Mirotic e dell'Olimpia Milano, è riavere il giocatore in condizione per le Final Eight di Coppa Italia di metà febbraio.