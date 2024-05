Il Fener prepara il colpo: Baldwin o Fournier. Itoudis-Barcellona?

MERCATO

Fermento nel mercato italiano: Brienza-Pistoia vicini all'addio. Sassari firma Udom e punta Sokolowski e Tambone, Trapani sogna in grande

© IPA La notizia del giorno corre sull'asse Tel Aviv-Istanbul, perchè il Fenerbahce avrebbe presentato una ricca offerta a Wade Baldwin: il giocatore è molto tentato, ma deve uscire dal contratto col Maccabi. Ma i turchi seguono con attenzione Evan Fournier che potrebbe tornare in Europa: sarebbe il preferito di Jasikevicius.

In casa Maccabi, il club israeliano ha rinnovato il contratto del suo allenatore Oded Kattash fino al 2026, dopo l'eccellente stagione europea culminata con un playoff giocato sostanzialmente alla pari col Panathinaikos. A Tel Aviv potrebbe far ritorno Yam Madar: il playmaker non ha brillato al Fenerbahce e lascerà Istanbul. Sulle sue tracce anche il Bayern Monaco.

A proposito di panchine, in Eurolega è scoperta quella del Baskonia dopo la separazione da Dusko Ivanovic. A Lakovic e Mumbrù si sarebbe unito un terzo nome accostato al club di Vitoria: Luca Banchi. L'attuale coach della Virtus Bologna, che ha ancora un anno di contratto, era stato corteggiato dai baschi già la scorsa estate.

Valencia ha ufficializzato il ritorno di Pedro Martinez in panchina, mentre dalla Grecia rimbalza la clamorosa notizia del pressing di Barcellona su Dimitris Itoudis.

Grande fermento anche in Italia. A Pistoia, dove a sorpresa non dovrebbe restare coach Nicola Brienza (che ha comunque ancora un anno di contratto), la nuova dirigenza americana sta valutando i profili di David Bobalik e Mike Taylor per la panchina. I toscani nel frattempo hanno ufficializzato l'arrivo del centro Luka Brajkovic, protagonista nella stagione appena conclusa nella A1 greca con la maglia del Kolossos Rodi.

"Dopo aver parlato con Ron Rowan e Marco Sambugaro, ho deciso di accettare subito la proposta di Pistoia – sono le prime parole di Luka Brajkovic in biancorosso – perché voglio far parte di questo progetto che è molto ambizioso, come lo sono io. Intanto li ringrazio per la fiducia che mi hanno dato e non vedo l’ora di venire a giocare a Pistoia, sapendo quanto sono calorosi i tifosi biancorossi: la gente di questa città so che ama il basket e la società ha una storia importante nel basket italiano. Il mio obiettivo è quello di aiutare la squadra a vincere partite fin dal primo giorno e non vedo l’ora che inizi la stagione per giocare davanti al nostro pubblico".

Domani nel tardo pomeriggio conferenza stampa a Scafati convocata dal patron Longobardi: sono attese novità sul nome del successore di Matteo Boniciolli, con il probabile annuncio di Marcelo Nicola.

Grandi movimenti in casa Dinamo Sassari. Dopo gli arrivi di Halilovic e Bibbins, i sardi firmano Mattia Udom in uscita da Trento e stringono per Sokolowski e Tambone.

Infine Trapani. Impegnato nella finale playoff contro la Fortitudo Bologna per salire in serie A, il club dell'ambizioso presidente Valerio Antonini, in caso di promozione, ha in mente di allestire una squadra in grado di lottare per obiettivi importanti. Lo confermano le indiscrezioni, riportate dal collega Fabrizio Lorenzi, secondo cui Antonini avrebbe proposto importanti offerte pluriennali (ovviamente condizionate al passaggio in serie A) a Nico Mannion, Stefano Tonut e soprattutto Nicolò Melli.