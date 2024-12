Il basket italiano piange la scomparsa di Alessandro Crovetti

Poi lo sbarco nel mondo della pallacanestro dove Crovetti è stato dal 1984 al 1987 dirigente della Pallacanestro Reggiana targata Cantine Riunite di Reggio Emilia come responsabile dell’ufficio marketing e ufficio stampa. Quindi per dodici anni dirigente della Lega Basket Serie A nel periodo della grande ascesa del basket italiano e della Lega Basket con i seguenti incarichi: responsabile dell’ufficio marketing e ufficio stampa (1987-1989), Coordinatore responsabile (1989-1994) e nel 1994, per sei mesi, Vice Commissario Straordinario della Lega su incarico del Presidente Federale Gianni Petrucci. Dal 1994 al 1999 ha ricoperto la carica di Segretario Generale di Lega. Durante questi dodici anni Crovetti ha operato con cinque Presidenti: Gianni De Michelis, Giulio Malgara, Roberto Allievi, Angelo Rovati, Alfredo Cazzola. Per la Lega Basket Serie A ha organizzato 60 eventi tra i quali 12 Campionati Nazionali di Serie A1 e 12 di Serie A2, 12 Finali di Coppa Italia (tra cui 10 Final Four, 12 All Star Game, 4 Supercoppe, diverse convention, collaborando inoltre con la NBA e la FIBA all’organizzazione del McDonald’s Open 1989 svoltosi a Roma.