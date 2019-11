Nba: i campioni non vogliono abdicare  

NBA

di

GABRIELE CATTANEO

In molti a inizio anno hanno pensato che sarebbe stata una stagione complicata. Difficilmente i Toronto Raptors si sarebbero qualificati per i playoff. Invece i campioni in carica, pur privi di Kawhi Leonard, sono ancora al vertice, secondi nella Eastern Conference. In questo momento il bilancio recita 7 vittorie e 2 sconfitte, dopo il successo allo Staples Center contro i Los Angeles Lakers di Lebron James e Antony Davis. Il tutto senza Kyle Lowry e Serge Ibaka.

La realtà è che una struttura costruita e consolidata negli anni, consente di sfruttare la partenza del miglior giocatore NBA, per dare maggiori responsabilità a stelle in ascesa come Pascal Siakam che sta viaggiando a oltre 27 punti, quasi 9 rimbalzi e mezzo e più di assist a partita. Lowry, il veterano del gruppo, sfiora i 22 di media, ma soprattutto sono in cinque in doppia cifra e Fred VanVleet è passato da sesto uomo di lusso a perno fondamentale dell’attacco con 16 punti, 7,7 assist e il 40% da tre punti.

La stagione è partita alla grande se si pensa che le uniche due sconfitte sono arrivate on the road con Boston, miglior record NBA, e Milwaukee, la favorita a Est. Sfide da vivere senza respiro (watch.nba.com). Poco da aggiungere se non che questo gruppo è intenzionato a lottare fino all’ultimo per difendere il titolo, magari vedendo crescere qualche emergente come Chris Boucher, reduce dai 15 punti contro i Lakers, ma soprattutto da una prestazione difensiva (3 stoppate e 2 recuperi) che potrebbero fargli guadagnare minuti anche quando saranno tutti disponibili.