Trapani, Horton: "Giocando da squadra possiamo fare ottime cose"

Intervistato sulle pagine del Giornale di Sicilia, il centro del Trapani Shark ha approfondito il momento dei granata. Così Chris Horton, in vista della sfida contro la Venezia di Kabengele (sabato 19, ore 20.30): "La vittoria con Treviso? Il primo tempo è stato negativo. Siamo stati terribili sotto canestro. Poi abbiamo iniziato a mettere più energia in difesa e con un ottimo terzo quarto abbiamo recuperato. Il terzo quarto è stato fantastico. L'ultimo è stato buono e fino alla fine siamo rimasti concentrati in attacco e in difesa. La sfida con la Reyer e il finale di campionato? Giocando da squadra possiamo fare ottime cose".