Come riportato sul Corriere di Bologna, i risultati dei primi test fisici a cui è stato sottposto Justin Holiday hanno dato riscontri rassicuranti. Con la firma al termine dei 10 giorni di prova sempre più vicina, l'esordio del 36enne americano potrebbe arrivare nella sfida di LBA con Venezia (domenica 2 febbraio, ore 19) o, più facilmente, in occasione del doppio turno di Eurolega della prossima settimana (martedì 4 vs Partizan Belgrado, venerdì 7 vs Paris Basketball).