Stando a quanto riportato dal giornalista Chema de Lucas, Paris Basketball sarebbe vicino a convicere Nadir Hifi a firmare un rinnovo contrattuale, con €1.1 mln come base annuale fissa. Il termine dell'accordo (non ancora confermato) dovrebbe essere nel giugno 2027, con clausola di uscita per l'NBA nella prossima estate esercitabile da entrambe le parti. Coach Tabellini, dovendo fare a meno già di Shorts e Ward, manterrà un minimo di continuità col progetto di Tiago Splitter.