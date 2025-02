Hezonja ne mette 40 contro Cipro, ma la Croazia era già eliminata

Nell'inutile trasferta a Cipro della Croazia (vittoria degli scacchi biancorossi per 67-104, coi ciprioti qualificati in quanto paese ospitante a EuroBasket 2025 e i croati eliminati prima della palla a due), da segnalare la clamorosa prestazione di Mario Hezonja: l'ala del Real Madrid ha messo a referto 40 punti (15/24 al tiro), 11 rimbalzi e 7 assist, per un totale di 47 di valutazione. Molto meno appariscente la serata di Dario Dreznjak, ala/centro della Vanoli Cremona: 3 punti e 5 rimbalzi in quasi 17'.