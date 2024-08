Varese, ecco coach Herman Mandole: "Grande emozione"

L'ANNUNCIO

Il 40enne allenatore argentino prenderà il posto di Tom Bialaszewski: "Se saremo aggressivi in difesa, sarà una stagione ricca di gioie"

Pallacanestro Varese è orgogliosa di annunciare di aver raggiunto un accordo pluriennale con Herman Mandole che dalla giornata di oggi ricoprirà ufficialmente il ruolo di allenatore della Prima Squadra. Per Herman si tratta della terza stagione in biancorosso dopo aver curato la fase offensiva della formazione varesina prima come assistente di Matt Brase nella stagione 2022-23 e poi di Tom Bialaszewski lo scorso anno.

L'Associate Head Coach Marco Legovich e l'assistente Federico Renzetti completeranno lo staff tecnico della Openjobmetis, che sarà ulteriormente supportato dai talentuosi allenatori del settore giovanile che contribuiranno attivamente allo sviluppo delle qualità dei singoli giocatori.

Herman Mandole, allenatore Openjobmetis Varese: "Sono estremamente emozionato e felice di diventare Head Coach di una squadra così grande in Italia e in Europa come Varese. Voglio ringraziare la società per la fiducia che ha riposto in me e prometto di ripagarla con tanto lavoro. Sono convinto che se la squadra giocherà in modo aggressivo in difesa e i nostri tifosi ci supporteranno come ho visto fare negli ultimi due anni, sarà una stagione ricca di gioie. Grazie e forza Varese".