Treviso, ecco Bruno Mascolo: "Insieme ci divertiremo"

IL NUOVO ACQUISTO

La Nutribullet ha il suo nuovo play, l'ex Virtus ritrova coach Vitucci. Il ds Giofrè: "Ha una grande carica positiva che infonde ai compagni"

© Ufficio Stampa Bruno Mascolo e Frank Vitucci ancora insieme. Dopo l'esperienza comune a Brindisi, durante la quale il play ha vissuto la sua miglior stagione in serie A, i due si ritrovano a Treviso con l'obiettivo di ripetere quanto di buono sono stati capaci di realizzare in Puglia. “Benvenuto a Bruno - afferma Simone Giofrè - giocatore dalle indubbie qualità tecniche e soprattutto ragazzo dalla straordinaria carica positiva che infonde costantemente ai compagni. Siamo felici di averlo con noi e gli auguriamo di togliersi grandi soddisfazioni con la nostra maglia”.

Queste le prime parole di Mascolo da giocatore della Nutribullet Treviso, riportate dai canali del club.

Benvenuto a Treviso Bruno, pronto per iniziare questa nuova avventura?

"Sono molto felice di essere qui, Treviso Basket si è presentata con un progetto serio e interessante, poi non posso negare che la presenza di coach Frank Vitucci e di Simone Giofrè abbia avuto un peso. Con entrambi nel mio anno a Brindisi ho sviluppato un rapporto umano ancora prima che lavorativo e mi sono trovato davvero bene. La società mi ha proposto un ruolo importante con tante responsabilità, e questa cosa mi ha stimolato molto”.

Oltre a coach Vitucci ed il ds Giofrè ritrovi tanti compagni con cui hai condiviso la positiva esperienza di Brindisi.

“Tutti ragazzi con cui ho legato molto. Con Andrea, D’Angelo e Ky ci siamo trovati subito bene e abbiamo mantenuto i contatti anche nella passata stagione. Sono ragazzi e giocatori super, non vedo l’ora di ritrovarli e sono convinto che avere già giocato insieme possa rappresentare un fattore positivo per tutti”.

Cosa ti porti dalla stagione vissuta con la Virtus tra campionato ed Eurolega?

“È stata un’annata bellissima e formativa, ho avuto il piacere e il privilegio di allenarmi e giocare contro alcuni dei migliori giocatori d’Europa. Una bella esperienza che ha ampliato il mio bagaglio e mi ha permesso di conoscere tante belle persone”.

Cosa ti aspetti invece dalla prossima stagione con Treviso Basket?

“Sono molto fiducioso. La società ha tenuto un nucleo importante della squadra che bene ha fatto la scorsa stagione dopo un avvio complicato, e conoscere già alcuni dei miei prossimi compagni sarà sicuramente un vantaggio. Ammetto di essere una persona scaramantica, ma secondo me potremo toglierci buone soddisfazioni. Poi sarà un piacere poter giocare davanti a un pubblico come quello del Palaverde".

Cosa prevede la tua estate?

"La mattina studio, sto conseguendo la laurea in odontoiatria, il pomeriggio invece mi alleno. Ho la fortuna di abitare in Costiera Amalfitana quindi quando ho tempo libero posso approfittarne per andare anche al mare".

Vuoi dire qualcosa ai tifosi di TVB?

"Venite al Palaverde, quest'anno ci divertiremo. Vogliamo fare in modo che il palazzetto rimanga un fortino anche quest'anno, come è sempre stato".