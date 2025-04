Virtualmente fuori rosa dal post sconfitta di Eurolega col Maccabi Tel Aviv, la Virtus Segafredo Bologna ha comunicato la cessione di Andrejs Grazulis in prestito alla Joventut Badalona. Il lettone, sotto contratto con le Vu Nere anche per la prossima stagione, si aggiunge alla Penya per il finale di stagione: la squadra catalana è al momento 6° in ACB (14 vittorie e 11 sconfitte).