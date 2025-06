Udine, Gracis: "Cerchiamo una guardia. Galloway? Mai fatte offerte"

Intervistato sul Messaggero Veneto per l'edizione di ieri del quotidiano, il Direttore Sportivo della neopromossa Apu ha parlato del primo approccio a un mercato da squadra di Serie A: "Soddisfatti fino adesso? Sì. La prima cosa era confermare il nucleo dell'anno scorso, per ripartire nel modo giusto. Poi abbiamo preso un bel prospetto come Calzavara e due americani come Spencer e Juiston, diversi e complementari al tempo stesso. Le conferme? Pullazi, Pini e Stefanelli sono ancora con noi, finché la situazione non si risolve in un modo o nell'altro. Johnson ci è rimasto male? Una settimana prima dissi al suo agente che stavamo pensando ad altri giocatori per il suo ruolo. Mi dispiace che Xavier ci sia rimasto male. Calzavara (backup nella posizione di play di Hickey, alla prima esperienza in Serie A) è pronto? Lo abbiamo seguito molto, vedendo tutta la sua evoluzione. Sono contento abbia scelto noi, credo sia pronto per debuttare in A. Dovrà adattarsi a un livello diverso di fisicità, spero ci riesca quanto prima. Spencer e Juiston? Adriano Vertemati ha molta stima di Spencer. Ha le qualità che servono: è un rollante a canestro, ha presenza difensiva e capacità di andare a rimbalzo. Juiston credo sia un giocatore adatto al basket che si vede nella massima serie. Ha anche talento, sa passare la palla. Si adatterà bene sia alla categoria che al gioco di Vertemati. Cosa cerchiamo ora? Una combo guard che possa giocare con Hickey, ma anche senza. Deve saper gestire palla, giocare il pick and roll, attaccare il ferro e avere grande atletismo. Galloway? Mai stato nei nostri pensieri e mai fatto offerte. L'ala piccola sarà un tiratore e un grande atleta, il numero 4 uno che tira e apre il campo, con comprensione del gioco. Questo è diventato un ruolo molto importante: abbiamo visto l'anno scorso come si sviluppava il gioco con Da Ros. Sono fiducioso di centrare tutti gli obiettivi. Non ci sono scadenze. Abbiamo delle idee, ci sono trattative in corso che speriamo si concretizzino a breve".