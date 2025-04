Udine, DS Gracis: "Dovremo fare poche scommesse, il mercato è cambiato"

Le pagine del Messaggero Veneto ospitano le dichiarazioni di Andrea Gracis, Direttore Sportivo dell'APU Udine, tra la cavalcata vincente in A2 e le prospettive dell'estate verso la LBA: "Non nascondo che Fantinelli era un obiettivo, ma non sempre dettiamo noi il mercato. Pesavamo fosse adatto al basket di Adriano, ha valutato seriamente la nostra proposta ma conoscendolo sapevo sarebbe rimasto a Bologna: chiusa una porta se n'è aperta un'altra migliore, e siamo andati dritti su Hickey. Trattativa veloce, noi volevamo lui e lui voleva noi. Il mercato è cambiato, ma non si parla di virare su giocatori europei, bensì di americani che giocano in Europa e possono fare bene: è un bacino più diretto e ampio a cui attingere. Agli americani che arrivano nel nostro continente servono uno o due anni di apprendistato. Tutto però può accadere, anche la G League è un'opportunità. In LBA saremo una matricola: dovremo fare poche scommesse, serviranno giocatori collaudati. 5+5 o al 6+6? È ancora presto per parlare di temi tecnici futuri. A breve ci siederemo al tavolo con Vertemati e Pedone".