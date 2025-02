Francia, possibile forfeit di Gobert per EuroBasket 2025

Come dichiarato dallo stesso centro dei Minnesota Timberwolves in un'intervista a BeIn Sport, l'infortunio di Wembanyama potrebbe non essere l'unica rinuncia dolorosa dei Bleus per il prossimo torneo continentale: "Ho detto a Boris Diaw che dipendeva da come sarebbe andata la mia stagione, da come mi sarei sentito. Comunque vada, spero che la gente capisca che il mio cuore è sempre stato con la squadra di Francia, l'ho dimostrato da 10 anni, ma bisogna anche prendere decisioni intelligenti. Dopo gli Europei è sempre più difficile recuperare, è lì che senti il colpo. E non ti riprendi allo stesso modo a 33 anni di come fai quando ne hai 23".