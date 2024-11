LBA Serie A: Trapani-Brescia apre il turno, Milano contro la capolista Trento

Il Banco di Sardegna Sassari vuole interrompere la striscia di due k.o. di fila, ma non sarà facile in trasferta contro la Bertram Derthona Tortona. Scafati-Cremona è una gara importante in ottica salvezza come spiegato dal General Manager della Vanoli, Andrea Conti: "C'è consapevolezza di dover andare a Scafati a giocare una partita importante, cercare di portare a casa una vittoria che per noi sarebbe un rilancio per il nostro percorso. Abbiamo perso partite sempre di poco scarto e ci manca poco per trovare un equilibrio all'interno della squadra, ma la squadra sta lavorando molto bene e siamo fiduciosi".