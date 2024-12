Eurolega: Ivanovic debutta contro il "suo" Baskonia, Milano a Barcellona

MARTEDÌ 10 DICEMBRE

Il Trefl Sopot, prossima avversaria della Dolomiti Energia Trentino, non ha mai vinto in questa stagione di EuroCup: basta questo a trasformare la gara in Polonia in una di quelle occasioni da non fallire. La vittoria in Europa per le Aquile manca da tre match di fila. Tortona, ancora imbattuta in Champions League e già qualificata alla seconda fase, affronta il NINERS Chemnitz in trasferta. Prosegue il percorso nella seconda fase di Europe Cup per Sassari, pronta a vedersela con l'ESSM Le Portel.