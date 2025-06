Questa la nota diffusa dagli organi della federazione internazionale, in merito alla sfida valida per il Gruppo C della FIBA U19 World Cup in corso a Losanna: "La FIBA è stata informata dalla Federazione Giordana di Pallacanestro della decisione di non partecipare alla partita Israele–Giordania della FIBA U19 Basketball World Cup 2025, in programma per oggi, domenica 29 giugno 2025.