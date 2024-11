Completate le procedure burocratiche, Freddie Gillespie è ora tesserato ufficialmente per l'Olimpia Milano fino al termine della stagione 2024/25. La consegna dei documenti non è però avvenuta in tempo per la registrazione per la sfida odierna al Maccabi: per l'esordio dell'ex Bayern e Stella Rossa in Eurolega bisognerà attendere dunque la trasferta biancorossa in casa del Fenerbahce (venerdì 29 novembre, ore 18.45).