Come comunicato ufficialmente dalla società bavarese, Niels Giffey ha esteso il suo contratto con la squadra di coach Herbert per altre due stagioni, fino all'estate 2027. "Sono estremamente felice di continuare a far parte del team per altri due anni. Se il nucleo della squadra resta unito, credo fermamente che potremo continuare a crescere anno dopo anno e continuare a puntare a grandi obiettivi in futuro", le parole dell'ala tedesca.