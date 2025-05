Dimitris Giannakopoulos, presidente del Panathinaikos, ha affidato alle proprie storie di Instagram il proprio disappunto per l'esito della semifinale di Eurolega contro il Fenerbahce: "Non festeggiamo le presenze alle Final Four come le altre squadre... Siamo il Panathinaikos e non abbiamo bisogno di accarezzare le orecchie dei nostri tifosi e nasconderci quando falliamo. Quest'anno abbiamo fallito... Torneremo più forti!".