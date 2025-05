Playoff, il parere del Poz: "Finale inedita? Fa bene al movimento"

Gianmarco Pozzecco, intervistato da Lorenzo Gatto sulle colonne del Piccolo, ha espresso la sua idea sui playoff che scatteranno domani: "Se il buongiorno si vede dal mattino, quello che abbiamo apprezzato a Bologna tra Virtus e Trapani nell’ultimo match di regular season è stato un gran bell’antipasto. È stata una stagione all’insegna delle novità e pensando alla parte del tabellone in cui non ci sono Bologna e Milano, una tra Trapani, Reggio Emilia, Brescia e Trieste andrà in finale. Due neopromosse che hanno aggredito la stagione con grandi ambizioni elevando la qualità del campionato, le altre due che hanno programmato all’insegna dell’organizzazione e del gioco. Ci troveremo a vivere una finale inedita e questo, di per sè, è già una cosa positiva nel segno di un cambiamento che non può che far bene al movimento".