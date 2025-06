Gherardini: "LBA? Non sono un politico, devo imparare tante cose"

Intervistato dal Gazzettino di Treviso, poco prima di festeggiare il titolo turco col Fenerbahce e poco dopo esser stato eletto nuovo presidente di LegaBasket, Maurizio Gherardini ha commentato gli ultimi travolgenti giorni della sua carriera da dirigente cestistico: "La vita è fatta di sfide, grandi e piccole: bisogna capire se te la senti di affrontarle o meno. Questo è un cambiamento enorme per me e io voglio mettermi in gioco, uscire dalla mia zona di comfort. Finché senti che lo puoi fare, devi provarci: ti guardi allo specchio per capire se hai ancora forza, adrenalina, passione, desiderio. Io conto di poter dare il mio contributo a favore del movimento cestistico italiano. Mi ha davvero gratificato la fiducia da parte dei club, che hanno pensato al sottoscritto come qualcuno in grado di poter dare il proprio contributo. Non sono un politico, sono piuttosto molto pragmatico. Dovrò calarmi in una realtà completamente diversa rispetto a quello a cui sono abituato: il mio obiettivo sarà capire le dinamiche dei club affiliati. Prima di disegnare una nuova strategia, devo imparare tante cose, confrontarmi con tutti, chiedere aiuto. Credo che il presidente uscente Umberto Gandini abbia fatto un ottimo lavoro per lo sviluppo degli eventi, sia per la loro visibilità che per la qualità. Dobbiamo partire da qui per continuare a crescere. La Lega offre servizi ed è importante che i club la sentano come la loro casa. Dobbiamo studiare il tipo di supporto che diamo oggi, per capire cosa si può aggiungere, dove si può migliorare. Bisogna aiutare i club a vivere i grandi cambiamenti che la pallacanestro sta attraversando in questo momento".