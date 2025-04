Reggio Emilia, Filippo Gallo prestato a una squadra di A2

Le prime parole di Filippo Gallo da nuovo giocatore della Sebastiani: “Una volta ricevuta la telefonata dal coach non è stato difficile fare questa scelta. Arrivo a Rieti, in una Società importante come la Sebastiani, cercando di dare il mio contributo ed aiutare la squadra mettendo in pratica quanto imparato in questi mesi di Serie A e Champions League con la Pallacanestro Reggiana. Spero di potermi integrare al più presto con staff e compagni per lavorare a quello che è l’obiettivo comune”.