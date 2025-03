Seconda sfida di Baloncesto Superior Nacional per il Gallo, seconda affermazione per i suoi Vaqueros de Bayamon: nel 58-82 sui Santeros de Aguada, per il classe '88 14 punti (5/14 al tiro, 1/6 da 3), 7 rimbalzi e 5 falli subiti in 28'29" trascorsi sul parquet. Prossimo appuntamento nella notte tra mercoledì e giovedì contro i Mets de Guaynabo.