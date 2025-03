27 punti (8/13 da 2, 1/4 da 3, 8/9 ai liberi), 6 rimbalzi, 2 assist e 9 falli subiti in quasi 34' sul parquet: non è bastata questa prestazione di Danilo Gallinari ai Vaqueros de Bayamon, sconfitti 73-81 dai Gigantes de Carolina nella 4° giornata della Baloncesto Superior Nacional. Con Gallinari in campo i Vaqueros hanno vinto la partita di 4 punti, in poco più di 5' col Gallo in panchina i Gigantes hanno ribaltato l'esito con un parziale favorevole di 12 punti!