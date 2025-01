Trapani-Gallinari, rifiutata l'offerta degli Shark

Come riportato nell'edizione odierna de La Prealpina, la proposta fatta a Danilo Gallinari da parte della dirigenza di Trapani non avrebbe soddisfatto il classe '88 di Graffignana. L'altro profilo italiano più seguito nell'ultimo mese, Marco Spissu, non avrebbe invece mostrato insoddisfazione per la situazione attuale a Saragozza. Il termine ultimo per essere inclusi nei roster NBA, per Gallo e per tutti gli atleti attualmente senza contratto, è fissato per il 6 febbraio: da quelle data in poi, non è da escludersi un'ulteriore evoluzione.