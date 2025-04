Gallinari tirato a lucido, ottime notizie per il ct Pozzecco

La prima doppia doppia per certificare un percorso in costante crescita dal punto di vista dei numeri e della condizione. Da Porto Rico arrivano ottime notizie in chiave azzurra, perché Danilo Gallinari continua a sfornare prestazioni di grande livello ed è diventato il trascinatore dei Vaqueros de Bayamòn, leader della sezione B del campionato (diviso in due gironi) con 9 vittorie in 11 gare.