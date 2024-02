Gallinari tagliato dai Pistons: ora è libero di cercarsi una nuova squadra

BASKET NBA

Il Gallo è rimasto a Detroit solo poche settimane e adesso è ufficialmente free agent. Lo cercano a Boston e a Los Angeles

La notizia arriva da Shams Charania di The Athletic, noto insider Nba: i Detroit Pistons hanno rinunciato a Danilo Gallinari. Ora l'azzurro potrà iniziare a incontrare altre squadre nella sua nuova condizione di free agent. Passato dai Washington Wizards ai Pistons a gennaio, Gallinari ha giocato soltanto 6 partite per Detroit, con una media di 8,7 punti a gara. Il "Gallo" è già da tempo nel mirino di diverse squadre, tra cui Celtics e Lakers, soluzione che gli permetterebbe di tornare in due città dove è già stato, anche se in California ha vestito la maglia dei Clippers.

L'indiscrezione è arrivata poche ore dopo che Simone Fontecchio si è trasferito dagli Utah Jazz ai Pistons, con la suggestione di una mini colonia italiana in Nba. Poi è arrivata la notizia dell'addio di Gallinari a Detroit, un addio che non ha sorpreso nessuno, visto che già dal suo arrivo, che risale solo a poche settimane fa, in molti pensavano già alla sua prossima franchigia. Poco meno di 15 minuti giocati, tirando con il 58.3% da tre, il suo bilancio a Detroit ma di sicuro, nonostante i suoi 35 anni e mezzo, potrà fare comodo a qualunque squadra del campionato più importante del mondo.