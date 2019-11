Gallinari, Portland è la prossima tappa?

NBA

di

Gabriele Cattaneo

Non sarebbe una sorpresa. Che il soggiorno di Danilo Gallinari a Oklahoma City avesse una scadenza è stato dato per scontato fin dal giorno del suo trasferimento dai Los Angeles Clippers. Ora però dovrebbe far le valigie più in fretta del previsto. I rumors d’Oltreoceano fanno sapere di un interessamento dei Portland Trail Blazers. Reduci dalla finale di Conference nella passata stagione, non sono partiti benissimo e la sconfitta contro ciò che resta dei Golden State Warriors suon come un campanello d’allarme. Inoltre l’infortunio di Collins sta aumentando la preoccupazione.



A questo punto i nomi più appetibili sono quelli dell’azzurro e di Kevin Love che, per il momento, Cleveland non appare intenzionata a cedere e ha un contratto piuttosto gravoso. Danilo ha iniziato bene la stagione con 18 punti e quasi 5 rimbalzi a partita, punto fermo di Billy Donovan in tutte le sfide che la NBA consente di vedere sempre in diretta (watch.nba.com). Se non bastasse, il Gallo ha un ulteriore vantaggio. A fine stagione è in scadenza di contratto e il suo stipendio non andrebbe a gravare sul bilancio degli anni futuri, sempre che non decidano di fargli un’ulteriore offerta.

Già stanno emergendo dei dettagli. Portland sarebbe pronta a offrire Whiteside e Bazemore, entrambi in scadenza, ma anche una scelta futura, vero e proprio obiettivo dei Thunder che stanno ormai facendo collezione di picks per ricostruire la squadra in un progetto almeno triennale. A caldeggiare l’arrivo di Gallinari, ci sta pensando Jusuf Nurkic che sta recuperando da un brutto infortunio ed è stato suo compagno a Denver. C’è tempo fino a febbraio per scambi di mercato, ma Portland potrebbe accelerare e il Gallo resta nei suoi pensieri.