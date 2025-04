Danilo Gallinari: "Sarà l'ultima estate con l'Italia, diremo la nostra"

Tra le dichiarazioni rilasciate da Danilo Gallinari a PianetaBasket, inevitabili alcuni passaggi sul passato e il futuro del Gallo con la Nazionale: "Sicuramente in Azzurro basta, sarà l'ultima estate con l'Italia. Ho seguito la Nazionale durante la finestra di qualificazione agli Europei a febbraio, secondo me ci sono ragazzi che possono ambire alla NBA. Non so quale sarà il futuro di questi ragazzi: sia con la Nazionale che in Eurolega stanno facendo bene, alcuni stanno facendo bene nel campionato italiano, sono contento ci siano tanti giovani di talento. Invecchiando, una cosa che ho scoperto che mi piace molto fare è quella di seguire i ragazzi e vedere la loro crescita, è bello vedere il percorso. Se avrò la possibilità di condividere questo percorso con loro in estate sarà bello. In generale auguro il meglio a loro, il futuro è loro. Il girone con Spagna e Grecia è tosto. C'è anche la Bosnia di Nurkic, uno dei miei più cari amici con il quale ho giocato a Denver: è anche vero che se uno ha l'obiettivo di andare fino in fondo, le squadre forti prima o poi le devi affrontare. E anche noi siamo una squadra forte, diremo la nostra".