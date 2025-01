Trento, Galbiati: "Abbiamo mosso benissimo la palla"

Inaugurato il girone di ritorno casalingo con una vittoria sulla Nutribullet Treviso (101-86), così Paolo Galbiati ha commentato la prestazione della sua Dolomiti Energia Trentino: "Sicuramente è stata una bella serata. All'inizio non siamo stati molto solidi, mancando alcuni stop difensivi fondamentali per prendere il largo. Nel secondo tempo, però, siamo stati bravi: le buone difese ci hanno permesso di correre e di imporre il nostro ritmo. Abbiamo fatto un ottimo lavoro su giocatori importanti come Harrison, Bowman, Mascolo e Olisevicius. In attacco, abbiamo mosso benissimo la palla, trovando spesso tiri aperti. Sono davvero molto contento per il pubblico, per la società e soprattutto per i miei giocatori".