In un'intervista concessa a Repubblica, Paolo Galbiati ha accennato al rapporto con un modello per tutti i coach italiani ed europei come Ettore Messina: "Ricordo il suo esordio ai Lakers (assistente allenatore, 2011/12): ero felicissimo di vederlo sistemare la cravatta, il suo gesto distintivo. La finale di Coppa Italia con la sua Milano? Ho provato a mettere sabbia nei loro ingranaggi".