Italia, Fucà: "Occasione per vedere ragazzi che non riusciresti a valutare"

Intervistato da La Gazzetta di Reggio alla vigilia degli impegni di Italbasket (domani ore 18.30 in Turchia, 23 febbraio ore 20.30 a Reggio Calabria con l'Ungheria), Federico Fucà ha parlato del valore di queste sfide. Così l'assistente agli "ordini" del CT Pozzecco: "Tanti giovani? È una scelta che abbiamo voluto tenere: quando si parla di Nazionale si deve sempre anche ragionare sul futuro. Abbiamo un gruppo giovane per due partite in cui il risultato non è particolarmente importante, anche se vestire la maglia azzurra vuol dire dare sempre il massimo. L'idea è quella di far sempre valutazioni che possano tornare utili, a prescindere dall'obiettivo, e tenere monitorati tutti i giocatori. Questa è un'occasione che ti permette di vedere ragazzi che altrove non riusciresti a valutare, anche nella prospettiva del prossimo campionato europeo. La convocazione di Grant? Sasha già sarebbe dovuto essere parte del gruppo a novembre, poi ha avuto quel problema al piede. Pozzecco lo segue e gli ha promesso un'altra occasione. Sasha è stato bravo a lavorare seriamente e a farsi trovare pronto. Sarà una bella esperienza per lui, con nuove emozioni. Ha già preso parte a dei raduni, ha giocato nelle Nazionali giovanili e in quelle sperimentali, ora potrebbe avere l'occasione di giocare in gare ufficiali".