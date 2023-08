© Getty Images

Il primo tonfo di una big è arrivato: la Francia è eliminata dalla Fiba World Cup 2023 dopo la sconfitta contro la Lettonia 86-88. I Bleus dopo la brutta prestazione contro il fortissimo Canada crollano di nuovo nonostante un grande Evan Fournier da 27 punti. Una delusione bruciante per la formazione vicecampione olimpica e d'Europa in carica, il cui simbolo Rudy Gobert è apparso inconsistente e fuori dalla partita venendo sovrastato in fisicità e ben limitato in attacco. Nello stesso girone il Canada ha demolito il Libano 128 a 73 e ha guadagnato il pass alla prossima fase segnando ben 18 tiri da tre su 30 tentati.