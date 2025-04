Trento, Ford: "Il fattore campo può spostare gli equilibri"

Le pagine de Il T Quotidiano ospitano oggi le parole di Jordan Ford (guardia Dolomiti Energia Trentino), in previsione dell'anticipo di domenica mattina (ore 11.30) contro la Dinamo Sassari: "L'ultima vittoria? Abbiamo dato tutti il massimo. Trieste è una squadra molto ostica che ci aveva messo in grande difficoltà sia in occasione dell'andata che in semifinale di Coppa Italia. Hanno talento, fisicità e un roster piuttosto profondo. A questo va aggiunto un contesto tutt'altro che banale: giocare davanti a oltre 5.000 tifosi partecipi e calorosi è certamente stimolante ma rappresenta anche un ostacolo in più. All'interno dello spogliatoio abbiamo tutti le idee ben chiare: terminare la stagione regolare nei primi 4 posti è un qualcosa che può tornare molto utile nel futuro prossimo. Il fattore campo infatti spesso può spostare determinati equilibri soprattutto quando in campo si affrontano squadre caratterizzate da valori simili".