Simone Fontecchio (Detroit Pistons, non impiegato né in gara1 né in gara2 nella serie playoff con New York), intervistato da Dunkest, ha parlato della possibile aggiunta per Italbasket di Donte DiVincenzo: "So che stanno provando a prendere questo passaporto, spero veramente che arrivi. Perché sicuramente Donte ci può dare una grossa mano già da questa estate, poi si vedrà".