Milano, Flaccadori: "Virtus? Vincerà chi ci metterà più cuore"

Intervistato da "Leggo", il playmaker dell'EA7 Emporio Armani Milano ha presentato l'ennesima sfida playoff che attende i biancorossi contro la Virtus Segafredo Bologna: "Sicuramente queste partite danno tanta carica, alzano ulteriormente il livello di concentrazione. L'esperienza ti aiuta. Stiamo parlando della società più importante d'Italia dove la pressione è notevole. Nel momento in cui si viene qui, si sa che ci sono tanti grandi giocatori e che il posto non è mai garantito. La vittoria su Trento ai quarti? Avversario tostissimo. Personalmente, dopo che abbiamo vinto gara 1, pensavo rallentassero un attimo, invece è stato l'opposto. Hanno fatto un'ottima stagione. Ma hanno trovato davanti una squadra che ha tanta voglia di vincere. Ognuno di noi ha messo il proprio mattoncino. Poi se uno come Shields, in gara 4, fa quello che ha fatto... Ora la Virtus? Questa volta non in finale. Ha dimostrato, durante tutto l'anno, di essere la favorita insieme a noi. Stanno molto bene fisicamente. Hanno fatto una grande gara 5 contro Venezia. Sarà una battaglia molto fisica. Chi ci metterà più cuore, a mio avviso vincerà".