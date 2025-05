LBA, le decisioni dell'Assemblea: votazione senza quorum per eleggere il presidente

La Assemblea della Lega Basket Serie A si è riunita oggi a Milano con all’ordine del giorno come primo punto la elezione del Presidente e come secondo punto l’analisi delle offerte giunte in merito ai diritti audiovisivi 2025/30. Per il primo punto è stata effettuata una votazione senza pervenire al quorum previsto dallo Statuto mentre nel secondo punto all’ordine del giorno sono state illustrate ai club le offerte giunte in merito ai diritti audiovisivi 2025/30 e che sono state presentate da DAZN, Warner Bros Discovery, Sky, Mediaset e Rai. La LBA, viste le offerte ricevute, ha deliberato la apertura della fase della trattativa privata relativamente ai pacchetti Pay OTT, Pay, Free e Pubblici Esercizi, procedendo a trasmettere l’invito a parteciparvi ai singoli offerenti. A tal riguardo la LBA comunica di esercitare la facoltà prevista dall’Invito e di prorogare la trattativa privata sino al 20 giugno 2025.